Adversário do Remo, técnico relembra passagem pelo Leão: 'Era uma situação difícil, muita dívida'

Campeão estadual pelo Remo em 2019, o técnico Márcio Fernandes reencontrará o clube na final da Série C. O comandante do Vila Nova-GO deu uma entrevista nesta quarta-feira (20) e relembrou a sua passagem pelo Leão. Márcio definiu como "uma situação difícil", por conta dos problemas financeiros do clube.

"Voltar a uma decisão contra o Remo, é a certeza que eles também estão em um caminho certo. Quando chegamos era uma situação difícil, muita dívida. Hoje o clube trabalha redondinho, por isso consegue as coisas. É muito gratificante a gente voltar a rever todos os meus amigos e torcida do Remo. E é lutar para ser campeão por uma equipe que sempre me acolheu e sou muito feliz no Vila Nova-GO", finalizou.

REMO

Pelo Remo, Marcio Fernandes somou ao todo 28 jogos à frente do Leão - 10 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Apesar do título paraense, saiu após o clube não passar de fase na Série C de 2019. Marcio Fernandes ainda teve passagens pelo Aparecidense-GO, Linense, XV de Piracicaba e Joinville. Neste ano, comandou o Treze durante a Série C e não conseguiu evitar o rebaixamento do time paraibano.