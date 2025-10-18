Remo e Atletic: veja fotos do jogo da Série B As equipes vivem momentos diferentes na competição: o Leão Azul busca o acesso à Série A, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento O Liberal 18.10.25 21h26 Remo enfrenta o Athletic-MG na noite deste sábado (18), no Baenão, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos diferentes na competição: o Leão Azul busca o acesso à Série A, enquanto o time mineiro tenta se afastar da zona de rebaixamento. Veja as fotos da partida entre Remo x Atletic Jogo entre Remo e Atthletic-MG no Baenão Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal Claudio Pinheiro/ O Liberal VEJA MAIS [[(standard.Article) Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: "Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante"]] Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo athletic-mg jogo remo e athletic-mg série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00