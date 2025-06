Reforço 'troca de nome' e vê Botafogo forte para o Mundial: 'Temos um elenco de qualidade'

O Botafogo apresentou nesta sexta-feira o substituto de Jair, jovem zagueiro que reforçará o Nottingham Forest após a disputa do Mundial. Kaio Pantaleão, agora Kaio Fernando, de 29 anos, vestiu a nova camisa e mostrou confiança em grande desempenho do time nos gramados dos Estados Unidos, apesar de duro grupo com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

O defensor de 29 anos, que estava fora do Brasil há oito anos e vinha defendendo o russo Krasnodar, recebeu a camisa 31 do clube das mãos nos diretores de Coordenação de Futebol, Léo Coelho, e de Gestão Esportiva, Alessandro Brito, já com seu "novo nome" às costas, e esbanjou confiança em resultados positivos na nova casa, a começar pelo Mundial dos Estados Unidos.

"Acompanhei o grupo do Botafogo, o elenco, e tem muitos jogadores de qualidade. A gente pode chegar lá no Mundial e fazer um grande campeonato, mostrar por que a gente chegou lá", afirmou Kaio, sorridente e já enturmado na nova casa.

A recepção, por sinal, foi o ponto destacado por ele nessa volta ao Brasil. "O que mais me chamou a atenção, pô, foi a recepção que o grupo me deu, os treinadores, o staff, todos me receberam de braços abertos", disse, "Lembro que, quando cheguei, no primeiro dia, falei com o Alex (Telles, lateral) e ele falou que, em dois dias, ia parecer que eu estava há um ano aqui, pois é uma família, somos unidos... E realmente aconteceu, é sem palavras."

O jogador revelou que há dois anos negociava com o clube e celebrou o final feliz após longas conversas. "É um prazer vestir essa camisa do Glorioso. Estou muito feliz e grato por tudo isso. Sempre é bom estar jogando em nosso País", comemorou, revelando que também tinha sondagens de outras equipes nacionais. "Mantive as negociações com o Botafogo."

Kaio ainda mostrou-se pronto para já fazer a estreia. "Lá (na Rússia) jogava nessa formação (linhas altas, como o Botafogo atua). O campeonato parou lá há pouco tempo, não é a mesma coisa, tem questão de viagem, mas estou preparado para ficar à disposição da comissão e servir o Botafogo", frisou, revelando que também pode ajudar como lateral ou mesmo volante.