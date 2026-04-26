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Real Madrid recompra promessa argentina do Como, diz site

Estadão Conteúdo

Passando por uma temporada bem conturbada e, possivelmente, sem títulos, o Real Madrid já está planejando a renovação do elenco. Segundo o Diário AS, de Madri, o clube deve recomprar o argentino Nico Paz, peça importante na campanha do Como na Série A da Itália e presente nas convocações de Lionel Scaloni.

Repassado ao time italiano no início da temporada 2024/2025, o gigante espanhol tem uma cláusula de recompra do meio-campista que precisa ser ativada até o dia 30 de maio. Com apenas 21 anos, o atleta sul-americano tem 72 partidas e 19 gols anotados pela equipe de Cesc Fábregas.

Além do bom desempenho pelo clube, Nico Paz foi chamado nas últimas convocações da seleção argentina e tem grandes chances de estar na convocação para a Copa do Mundo. Pela equipe nacional, são oito jogos e um gol anotado até o momento - esse anotado no penúltimo amistoso contra Mauritânia.

A estratégia de recomprar jogadores com potencial não é bem uma novidade no Real Madrid. Há alguns casos de sucesso, como o volante Casemiro, que foi repassado ao Porto-POR, por uma temporada, e readquirido no ano seguinte. Assim como Dani Carvajal, do Bayer Leverkusen-ALE, em 2013.

Sem conquistar o título da Champions League e com desempenhos tímidos nos torneios nacionais, o gigante da capital deve promover uma série de mudanças no elenco. A primeira delas deve ser o técnico Álvaro Arbeloa, que entrou no lugar de Xabi Alonso. Algumas estrelas também podem sair, como David Alaba, Rodrygo e Eduardo Camavinga.

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