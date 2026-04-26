Real Madrid recompra promessa argentina do Como, diz site Estadão Conteúdo 26.04.26 9h41 Passando por uma temporada bem conturbada e, possivelmente, sem títulos, o Real Madrid já está planejando a renovação do elenco. Segundo o Diário AS, de Madri, o clube deve recomprar o argentino Nico Paz, peça importante na campanha do Como na Série A da Itália e presente nas convocações de Lionel Scaloni. Repassado ao time italiano no início da temporada 2024/2025, o gigante espanhol tem uma cláusula de recompra do meio-campista que precisa ser ativada até o dia 30 de maio. Com apenas 21 anos, o atleta sul-americano tem 72 partidas e 19 gols anotados pela equipe de Cesc Fábregas. Além do bom desempenho pelo clube, Nico Paz foi chamado nas últimas convocações da seleção argentina e tem grandes chances de estar na convocação para a Copa do Mundo. Pela equipe nacional, são oito jogos e um gol anotado até o momento - esse anotado no penúltimo amistoso contra Mauritânia. A estratégia de recomprar jogadores com potencial não é bem uma novidade no Real Madrid. Há alguns casos de sucesso, como o volante Casemiro, que foi repassado ao Porto-POR, por uma temporada, e readquirido no ano seguinte. Assim como Dani Carvajal, do Bayer Leverkusen-ALE, em 2013. Sem conquistar o título da Champions League e com desempenhos tímidos nos torneios nacionais, o gigante da capital deve promover uma série de mudanças no elenco. A primeira delas deve ser o técnico Álvaro Arbeloa, que entrou no lugar de Xabi Alonso. Algumas estrelas também podem sair, como David Alaba, Rodrygo e Eduardo Camavinga. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Como Nico Paz Alvaro Arbeloa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 COPA DO MUNDO Colecionador projeta febre por álbum da Copa de 2026 entre brasileiros Lançamento da Panini em maio deve impulsionar encontros e trocas em Belém 26.04.26 8h30