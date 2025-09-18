Rashford valoriza apoio de Flick e comemora primeiros gols pelo Barcelona: 'Noite perfeita' Estadão Conteúdo 18.09.25 20h52 Marcus Rashford não escondeu a satisfação após marcar seus primeiros gols com a camisa do Barcelona na vitória sobre o Newcastle por 2 a 1 pela Champions League. O atacante inglês destacou a confiança transmitida por Hansi Flick desde sua chegada e o papel do treinador em sua adaptação rápida ao futebol espanhol. "Posso sentir a confiança que Hansi Flick me deu. Eu já sabia que ele era ótimo antes de assinar, mas trabalhar com ele tem sido um verdadeiro prazer", afirmou. Seus primeiros gols com a camisa do Barcelona tiveram um sabor especial por acontecer em território inglês. Rashford reconheceu as dificuldades de atuar em St. James Park, mas elogiou a resposta do Barcelona diante da pressão inicial do Newcastle. "Foi uma noite perfeita. É muito difícil jogar aqui e tentar impor o nosso estilo. No primeiro tempo não conseguimos, mas na segunda etapa fomos muito bem. Eles tornam o jogo muito duro, têm grandes jogadores, mas conquistamos uma vitória muito importante', avaliou. Rashford ainda ressaltou a importância de manter a confiança e a mentalidade para seguir buscando novas oportunidades. "O primeiro gol é muito especial, mas o que importa é continuar aparecendo nas áreas certas, finalizando e acreditando na próxima chance. Independentemente de entrar ou não, o mais importante é sempre a bola seguinte", explicou. A relação com o Barcelona, segundo ele, já vai além do momento atual. O jogador revelou o desejo de prolongar sua trajetória no clube e contribuir em longo prazo. "Quero ficar o maior tempo possível no Barcelona. Tenho que focar em fazer meu trabalho e ajudar a equipe da melhor maneira que puder", destacou. Do outro lado, Hansi Flick também não poupou elogios ao atacante. O treinador reconheceu que a contratação surgiu como uma oportunidade de mercado que o clube não poderia desperdiçar. "Rashford foi uma oportunidade no mercado e precisávamos aproveitá-la. Estou feliz que o fizemos. Falei com ele e disse: eu preciso de você no meu time", contou o técnico alemão. Flick avaliou ainda que o desempenho em Newcastle pode representar um divisor de águas para o inglês. "Este é um bom passo para Rashford. Vai lhe dar muita confiança", concluiu. A conexão imediata entre treinador e jogador começa a render frutos, e o Barcelona já colhe os primeiros sinais de que acertou ao apostar em um reforço de peso. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Rashford COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40 Futebol CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro 18.09.25 18h11 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Copa Libertadores da América LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.09.25 18h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40