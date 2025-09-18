Rashford valoriza apoio de Flick e comemora primeiros gols pelo Barcelona: 'Noite perfeita'

Marcus Rashford não escondeu a satisfação após marcar seus primeiros gols com a camisa do Barcelona na vitória sobre o Newcastle por 2 a 1 pela Champions League. O atacante inglês destacou a confiança transmitida por Hansi Flick desde sua chegada e o papel do treinador em sua adaptação rápida ao futebol espanhol.

"Posso sentir a confiança que Hansi Flick me deu. Eu já sabia que ele era ótimo antes de assinar, mas trabalhar com ele tem sido um verdadeiro prazer", afirmou.

Seus primeiros gols com a camisa do Barcelona tiveram um sabor especial por acontecer em território inglês. Rashford reconheceu as dificuldades de atuar em St. James Park, mas elogiou a resposta do Barcelona diante da pressão inicial do Newcastle.

"Foi uma noite perfeita. É muito difícil jogar aqui e tentar impor o nosso estilo. No primeiro tempo não conseguimos, mas na segunda etapa fomos muito bem. Eles tornam o jogo muito duro, têm grandes jogadores, mas conquistamos uma vitória muito importante', avaliou.

Rashford ainda ressaltou a importância de manter a confiança e a mentalidade para seguir buscando novas oportunidades. "O primeiro gol é muito especial, mas o que importa é continuar aparecendo nas áreas certas, finalizando e acreditando na próxima chance. Independentemente de entrar ou não, o mais importante é sempre a bola seguinte", explicou.

A relação com o Barcelona, segundo ele, já vai além do momento atual. O jogador revelou o desejo de prolongar sua trajetória no clube e contribuir em longo prazo. "Quero ficar o maior tempo possível no Barcelona. Tenho que focar em fazer meu trabalho e ajudar a equipe da melhor maneira que puder", destacou.

Do outro lado, Hansi Flick também não poupou elogios ao atacante. O treinador reconheceu que a contratação surgiu como uma oportunidade de mercado que o clube não poderia desperdiçar. "Rashford foi uma oportunidade no mercado e precisávamos aproveitá-la. Estou feliz que o fizemos. Falei com ele e disse: eu preciso de você no meu time", contou o técnico alemão.

Flick avaliou ainda que o desempenho em Newcastle pode representar um divisor de águas para o inglês. "Este é um bom passo para Rashford. Vai lhe dar muita confiança", concluiu. A conexão imediata entre treinador e jogador começa a render frutos, e o Barcelona já colhe os primeiros sinais de que acertou ao apostar em um reforço de peso.