Raphinha entra no radar do futebol saudita e valor pode chegar a R$ 510 milhões o atacante vem cumprindo toda a preparação da seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti Estadão Conteúdo 09.06.26 9h28 Com o foco centrado na Copa do Mundo, o atacante Raphinha, do Barcelona, está no radar do futebol saudita. Al-Hilal e Al-Nassr, as duas melhores equipes da liga local, consideram fazer uma proposta que pode alcançar as cifras de R$ 510 milhões aproximadamente, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo. Destaque da equipe comandada pelo treinador alemão Hansi Flick, o brasileiro de 29 anos teve uma temporada de protagonismo com a camisa azul e grená. Em 33 partidas disputadas, ele balançou as redes em 21 oportunidades e ainda deu sete assistências. Um fator que pode agilizar uma possível transferência do futebol europeu para o mundo árabe tem relação direta também com os vencimentos. A proposta inclui, entre outras coisas, um salário até quatro vezes maior do que o jogador recebe na Espanha. Ainda de acordo com a publicação espanhola, "a Arábia Saudita considera o brasileiro um dos jogadores mais atraentes do mercado nesta janela de transferências". No entanto, como agora todas as atenções estão voltadas para a Copa do Mundo, "as negociações não estão em um estágio avançado". A visibilidade do atleta no cenário internacional também vem sendo levado em conta pelos dirigentes e a presença de Raphinha por lá serviria também para continuar impulsionando o crescimento e interesse pela competição em todo mundo. Em meio ao interesse por seu futebol, o atacante vem cumprindo toda a preparação da seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O Brasil, que está no Grupo C do Mundial, faz a sua estreia neste sábado, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Raphinha futebol saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Papão impetuoso, ambicioso e glorioso 09.06.26 12h15 Futebol Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. 09.06.26 12h01 Futebol Mangueirão foi palco do primeiro jogo entre Brasil e Marrocos; saiba quando Na época, a Seleção atravessava período de reconstrução sob o comando de Zagallo. Na atualidade elas vão se enfrentar na primeira rodada da Copa do Mundo. 08.06.26 16h45 Futebol Após exames, CBF diz que Neymar tem 'boa evolução', mas não projeta retorno Camisa 10 está tratando de lesão de grau dois na panturrilha direita e perdeu amistosos contra Panamá e Egito, últimos antes da Copa do Mundo, 08.06.26 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATACANTE Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 08.06.26 20h55 futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 ESCOLHA CERTA Vai correr a Corrida do Sal? Saiba como escolher o tênis ideal e evitar erros comuns Com percursos de 3 km e 7 km em Salinópolis, prova será realizada no dia 25 de julho; especialista explica o que realmente importa na hora de escolher o tênis perfeito 09.06.26 8h00