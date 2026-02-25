Raphinha admite temporada 'difícil' por lesões e luta contra o tempo para recuperar o físico Estadão Conteúdo 25.02.26 14h47 A volta de Raphinha à seleção brasileira deve ser a grande novidade da lista de Carlo Ancelotti para os amistosos de março contra França e Croácia, a ser divulgada no dia 16. Ausente diante de Senegal e Tunísia no fim do ano por causa de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador do Barcelona admitiu que vive temporada complicada pelos problemas clínicos e corre contra o tempo para voltar à melhor forma física. Ancelotti admitiu que pretende usar a maioria dos jogadores que estarão na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, em junho, diante dos rivais europeus, dias 26, contra os franceses, em Boston, e contra os croatas, três dias mais tarde, em Orlando. E Raphinha espera estar na lista, que já terá o desfalques certo de Bruno Guimarães, machucado. Para isso, o meia-atacante do Barcelona acredita em evolução física após retornar recentemente aos jogos após superar outro problema médico - sobrecarga física no adutor. "Passei por alguns momentos difíceis nesta temporada. Estive lesionado e impossibilitado de fazer o que mais amo", ressaltou o jogador, respondendo perguntas de torcedores do Barcelona que gostariam de saber suas reais condições físicas. "Lesões são difíceis mentalmente, visto que na maioria das vezes não há explicação. No entanto, agora me sinto bem física e mentalmente. Estou me recuperando de uma lesão e quero voltar à minha melhor forma", disse, admitindo não estar 100% ainda. Tratado como intocável pelo técnico Hansi Flick, Raphinha terá sequência de partidas para se aprimorar e ajudar o Barcelona a fechar a temporada com taças. O time lidera LaLiga, está nas oitavas de final da Champions League, mas em situação complicada na semifinal da Copa do Rei, na qual levou 4 a 0 na ida do Atlético de Madrid. Antes da definição, o Barcelona encara Athletic de Bilbao, Sevilla e Rayo Vallecano, por LaLiga. Mas Rtaphinha já se mostra de olho no rival e confiante em uma remontada histórica depois da surra em Madri. "É difícil, mas acreditamos que podemos reverter o resultado. Jogar bem é o começo e, se não jogarmos bem, a virada será uma esperança distante. Mas se existe um time capaz disso, esse time somos nós", garantiu, para entusiasmo dos cules. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Barcelona Copa do Rey Raphinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 mais esportes Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026 Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno 25.02.26 11h48 futebol Diego Hernández está fora do jogo contra o Internacional; saiba o porquê! Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56 Futebol E agora, Osorio cala ou arma os críticos? 25.02.26 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 perda Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias 25.02.26 8h53 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela 25.02.26 7h30