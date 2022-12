Quem ganhou a São Silvestre 2022? Atletas do Quênia e da Ugana vencem a prova de São Paulo

Os africanos foram hegemônicos na São Silvestre 2022. Realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, a mais famosa e tradicional prova de corrida de rua do país, medalhou dois atletas negros em 2022. Catherine Reline, do Quênia, ficou em primeiro lugar na Elite Feminina, enquanto Andrew Kwemoi, de Uganda, foi o ganhador na Elite Masculina na manhã deste sábado, 31 de dezembro de 2022, último dia do ano.

A mais famosa corrida de rua do Brasil, que contou com a participação até de famosos como Isabel Teixeira, sucesso na novela Pantanal da Globo, trouxe competidores de todos os lugares do mundo na manhã deste sábado ensolarado.

A prova do pelotão da Elite feminina saiu primeiro, às 7h40 (Horário de Brasília), enquanto o Masculino só teve a largada a partir das 8h05 na avenida Paulista.

Vencedora da prova feminina, a atleta Catherine, do Quênia (Fotos: Paulo Pinto / FotosPublicas)

A queniana de apenas 20 anos continuou a tradição de vencedores do país que já perdura por décadas na São Silvestre. Este ano, ela completou a prova em 49min43s. Vieram logo atrás as etíopes Yimer Wude e Kabebush Yisma, enquanto o Brasil conseguiu uma honrosa quarta posição com Jenifer Nascimento, que no ano passado terminou em terceiro e fechou o tempo em 54min03s.

Na prova masculina, o ugandês liderou a prova do início ao fim e não teve dificuldades para chegar ao lugar mais alto do pódio, com o tempo de 44min42s. Ao contrário do feminino, onde Quênia se mantém firme no topo dos vencedores, é a primeira vez que um atleta de Uganda conquista a São Silvestre. Aliás, Quênia é o país com mais vencedores da corrida. São 15 vitórias, enquanto os brasileiros venceram em 11 oportunidades.

A segunda posição ficou com Joseph Panga, da Tanzânia, enquanto Maxwell Rotich, de Uganda, ficou em terceiro. O Brasil também teve o quarto lugar na categoria, com Fabio de Jesus Ferreira. No histórico de provas, Marilson Gomes dos Santos, em 2010, no masculina, e Lucélia Peres, 2006, pelo feminino, foram os últimos corredores do Brasil a conquistarem a prova, que ocorre tradicionalmente no dia 31 de dezembro.

Este ano foram sete categorias disputadas: atletas cadeirantes, atletas cadeirantes com guia, atletas com deficiência, atletas de pelotão premium, atletas de pelotão geral, atletas de elite feminino e atletas de elite masculino. Todas elas, com exceção das categorias de elite, têm disputa de masculino e feminino juntas.