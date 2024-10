Quem é Rodri? Conheça o novo favorito a vencer a Bola de Ouro

Após o jogador Vinícius Júnior e o resto do time Real Madrid confirmarem sua ausência na cerimônia da Bola de Ouro deste ano, o nome do volante titular do Manchester City e da seleção espanhola, Rodri, foi apontado como o novo favorito a conquistar o título de melhor jogador do mundo em 2024.

A escolha do vencedor é feita por jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking FIFA, conferindo um prestígio especial à premiação.

Quem é Rodri?

Nascido em Madri, na Espanha, Rodrigo Hernández Cascante ganhou prestígio no futebol mundial, após sua chegada ao Manchester City, em 2019. Antes disso, teve uma rápida passagem pelo Atlético de Madrid, onde ficou por apenas um ano.

O bom desempenho levou os ingleses a desembolsar 70 milhões de euros para trazê-lo ao elenco de Pep Guardiola. O ápice de Rodri pelo time inglês ocorreu na temporada de 2023, quando ele marcou o gol que deu o título inédito da Champions League para os Citizens.

Um relatório do CIES Football Observatory destacou Rodri como o jogador de maior impacto global entre 54 ligas analisadas.

Durante a temporada de 2024/25, o volante sofreu uma grave lesão no joelho direito, durante a quinta rodada da Premier League em uma partida contra o Arsenal. O choque o afastou dos gramados e o Manchester City ainda não estipulou um prazo específico para o retorno de Rodri.

Apesar da lesão, o meia teve uma temporada de encher os olhos. Foram oito gols e nove assistências em 34 partidas na Premier League, sendo crucial para o título dos Sky Blues pelo quarto ano seguido na Inglaterra.

Aos 28 anos, as conquistas do jogador em campo e a expectativa em torno de sua recuperação indicam que ele será um nome a ser observado nas próximas temporadas.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)