Quando João Fonseca joga em Roland Garros? Tenista conhece data e horário de jogo na 2ª rodada Estadão Conteúdo 26.05.26 10h29 João Fonseca já tem compromisso marcado pela segunda rodada de Roland Garros. Depois de vencer o francês Luka Pavlovic na estreia, o brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar o croata Dino Prizmic no Grand Slam disputado em Paris, na França. De acordo com o organograma previsto pela organização do torneio de Grand Slam, o confronto envolvendo o jovem tenista carioca será o terceiro da programação da Quadra 14, com início estimado para cerca de 10h30 (de Brasília). Atual número 30 do ranking mundial, João Fonseca busca avançar novamente no torneio e igualar seu melhor desempenho em Roland Garros, alcançado na última temporada, quando chegou à terceira rodada. Seu adversário será Dino Prizmic, croata de 20 anos que ocupa a 72ª posição do ranking. Assim como o brasileiro, ele atua como destro, mas ainda busca o primeiro título de simples da carreira. Enquanto João soma dois troféus individuais e um retrospecto de 48 vitórias e 33 derrotas, Prizmic acumula campanha de 18 triunfos e 21 reveses no circuito. O europeu chega embalado após conquistar sua primeira vitória em chave principal de Grand Slam, ao superar o americano Michael Zheng, vindo do qualifying. Nos torneios anteriores, também chamou atenção por bater nomes de peso do circuito, como Ben Shelton, em Madri, e Novak Djokovic, em Roma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM 26.05.26 10h04 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08 futebol Léo Condé diz que Remo precisará de segundo turno 'beirando a perfeição'; veja cenários O time azulino perdeu para o Athletico-PR em casa, e a situação no campeonato ficou ainda mais complicada 25.05.26 12h50 futebol Na Curuzu, Paysandu recebe o Floresta e busca vitória para voltar à liderança da Série C Partida ocorre nesta segunda-feira (25), na Curuzu, às 20h 25.05.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 ESPORTE Pode começar a correr aos 40 anos? Especialista explica cuidados antes da Corrida do Sal Avaliação médica, fortalecimento muscular e adaptação gradual estão entre os cuidados recomendados antes dos primeiros quilômetros 26.05.26 7h00 NBA New York Knicks completa 'varrida' sobre o Cleveland Cavaliers e avança às finais da NBA Karl-Anthony Towns fez um "double-double" com 19 pontos e 14 rebotes 26.05.26 9h03 Futebol CBF muda horário de jogo do Paysandu na Série C; confira De acordo com a entidade, a mudança ocorreu por “ajuste de tabela a pedido do clube mandante”. 25.05.26 18h08