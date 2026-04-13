Quando João Fonseca estreia no ATP 500 de Munique? Veja data e horári

Depois de boa campanha no Masters 1000, em Monte Carlo, quando chegou até a fase de quartas de final e acabou sendo eliminado por Alexander Zverev, João Fonseca teve poucos dias de descanso e terá pela frente uma grande sequência de jogos.

O jovem tenista carioca estreia nesta terça-feira (14), no ATP 500 de Munique, na Alemanha, e jogará contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 39 do mundo. A partida acontece às 6 horas do horário de Brasília.

Nas duas últimas partidas em que enfrentaram-se, o adversário chileno levou a melhor, em Bueno Aires recentemente, vencendo em 3 sets e em 2024 ainda quando o brasileiro estava iniciando seu crescimento no circuito.

João Fonseca ocupa agora o posto de 35º no ranking da ATP. Em caso de vitória sobre Tabilo, ele pode enfrentar novamente o francês Arthur Rinderknech, que está em 7º no ranking, e que perdeu para o brasileiro em Monte Carlo.

Ainda esse mês, o tenista brasileiro deixa Munique e viaja para Espanha, onde volta a entrar em ação para disputar o Masters 1000 de Madri.