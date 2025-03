Quando é a Copa do Mundo de 2026? Confira as datas

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um dos maiores eventos esportivos da história, reunindo seleções de todo o mundo em um formato inédito. O torneio será realizado pela primeira vez em três países diferentes. A expectativa para a Copa do Mundo de 2026 é enorme, com fãs de todo o mundo ansiosos para acompanhar os melhores jogadores e seleções em busca do título mundial. Confira abaixo todas as informações sobre a data, as sedes e as novidades desta edição:

Quando será a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 está marcada para acontecer entre os dias 8 de junho e 19 de julho de 2026. O torneio seguirá um novo formato, aumentando o número de seleções participantes e proporcionando mais jogos para os fãs de futebol ao redor do mundo.

Onde será realizada a Copa do Mundo de 2026?

Pela primeira vez, o evento será sediado em três países. As cidades-sede escolhidas para receber os jogos são:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle. Canadá: Toronto e Vancouver.

Toronto e Vancouver. México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Essa distribuição permitirá que os jogos sejam disputados em diversas regiões, abrangendo diferentes fusos horários e proporcionando uma experiência única para torcedores e jogadores.

Como será o novo formato da Copa do Mundo 2026?

A edição de 2026 trará uma grande novidade: o aumento do número de seleções de 32 para 48. Com isso, o formato da competição será alterado para 12 grupos de 4 times. Os dois primeiros de cada grupo, juntamente com os oito melhores terceiros colocados, avançam para a fase eliminatória.

Isso significa mais jogos e mais oportunidades para seleções de diferentes continentes participarem do torneio, tornando a disputa ainda mais emocionante.

Onde assistir à Copa do Mundo de 2026?

A transmissão dos jogos será feita por diferentes emissoras ao redor do mundo. No Brasil, a expectativa é que a TV Globo, o SporTV e o Globoplay transmitam as partidas ao vivo. Plataformas de streaming e emissoras locais também devem oferecer cobertura completa do evento.