Qatar ou Catar? Saiba o que tem, o que fazer, religião, cultura e costumes da sede da Copa 2022

A Copa do Mundo do Qatar 2022 promoverá um choque cultural com a presença de turistas de todas as partes do mundo para uma região onde o islamismo é predominante. Por conta disso, facilmente o torcedor encontrará mesquitas pelo país.

O Qatar - ou Catar, já que a grafia dos dois jeitos é correta - é um dos mais flexíveis, isso se dá por conta de quase 3 milhões de habitantes do país são estrangeiros. Os estrangeiros que forem só para aproveitar o mundial não deverá ter problemas com algumas regras do país.

Separamos alguns costumes e cuidados que devem ser tomados durante o mundial:

Vestimentas

Há regras severeas com relação às roupas, por se tratar de um país islâmico. O turista não é obrigado a se vestirem com os trajes típicos da região. No entanto, algumas regras devem ser respeitadas: Ombros e joelhos não devem ficar à mostra, isso vale para homens e mulheres.

Mulheres podem vestir calças largas, saias abaixo do joelho e camisas com mangas longas ou que cubra até o cotovelo. Roupas de banho são permitidas apenas em piscinas de hotéis e nas praias.

Álcool

Consumo de bebidas alcoolicas é ilegal no Qatar. O país segue a lei de xaria, o que significa que o turista não pode levar consigo bebidas alcoólicas, drogas, carne de porco e conteúdo pornográfico. Mas para toda regra, existe uma exceção.

Apenas hotéis são autorizados a comercializar bebidas alcoólicas, vendas somente para maiores de 21 anos. O valor também não é atrativo, a cerveja custa cerca de 10 euros (R$56,54). Beber na rua não é permitido. Quem for flagrado pode ficar detido por até seis meses e pagar uma multa de 3 mil rials (o equivalente a R$ 16,962 mil).

Comportamento afetivo

Toda e qualquer demonstração de afeto ou intimidade em público é proibida. É necessário ser discreto quando se estiver em público com seu cônjuge. Evitar conversas com o sexo oposto, principalmente quem é sua conhecida.

Pessoas LGBTQI's

Ser homossexual é proibido no Qatar, mas o país abrirá algumas concessões durante a Copa do Mundo 2022. Será permitido o uso das bandeiras com as cores do arco-íris, que representa o movimento.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)