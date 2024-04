Presidente do TJD-PA é suspenso após decisão de não reconhecer resultado do RexPa

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), Hamilton Gualberto, foi suspenso após a decisão de não homologar o resultado no primeiro RexPa da final do Parazão, quando o Paysandu ganhou o Remo por 2 a 0, no último dia 7.

O afastamento de Hamilton Gualberto acontece logo após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decretar que não atendeu a liminar do Leão, que solicitava a impugnação do primeiro jogo da final. Com a decisão, o Campeonato Paraense terá oficialmente um campeão neste domingo, 14.

O pedido de não homologação, feito pelo clube azulino, havia sido atendido pelo TJD-PA, que determinou que o torneio não teria um campeão definido no jogo que ocorre no domingo, 14, às 17h, no Estádio do Mangueirão.

Segundo a decisão inicial, o vencedor da disputa só poderia ser reconhecido depois do julgamento da liminar, que ainda não tem data para ocorrer. Na ocasião, o Remo questionava a arbitragem, especialmente o VAR, que teria prejudicado o clube em detrimento do adversário.