Presidente do PSG é recebido com insultos por torcedores do Barcelona

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, foi alvo de insultos por parte de torcedores do Barcelona na chegada da delegação francesa ao hotel na Catalunha. O principal motivo foi por conta das recentes investidas e declarações públicas de personagens do clube a respeito da possível contratação de Lionel Messi.

O técnico Ronald Koeman e os candidatos à presidência do Barça já mostraram descontentamento por conta de diversas especulações pela saída do argentino. Os integrantes culés acham que há falta de respeito e ética do PSG em sondar um atleta sob contrato pouco antes do confronto entre as equipes.

> Veja a tabela da Champions LeagueO comandante holandês afirmou em coletiva que as notícias não conseguiram desestabilizar o elenco para o duelo desta terça-feira pela Champions League. Messi deve definir seu futuro após a oficialização do novo nome para a presidência do clube catalão, que será eleito somente no próximo mês de março.