Por que Coritiba se escreve com 'O' e não 'U'? Entenda a origem do nome do clube

O Coritiba FC, um dos clubes mais tradicionais do Paraná, volta a campo neste sábado (19/07), contra o Paysandu, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, além do futebol, o nome do time costuma despertar a curiosidade dos torcedores.

Afinal, por que o clube leva o nome "Coritiba" com a letra "O", diferente da grafia da capital paranaense, Curitiba, com "U"? A resposta para essa dúvida está diretamente ligada à história da própria cidade.

VEJA MAIS

Por que "Coritiba" é com "O"?

O nome com "O" em vez de "U" pode parecer estranho à primeira vista, mas tem explicação. Quando o clube foi fundado, em 1909, haviam duas grafias aceitas oficialmente: "Coritiba", com origem europeia, e "Curityba", de raiz tupi-guarani. Ambas constavam em documentos oficiais e livros da época.

Com o passar dos anos, a grafia "Curitiba", com "U”, acabou se tornando a forma oficial e única da capital do estado. No entanto, o clube manteve o nome tradicional e preferiu preservar o "Coritiba" com "O", como símbolo de sua fundação e raízes.

O clube preferiu ficar com o nome tradicional, segundo o Coritiba. "A centenária sinergia entre Curitiba e Coritiba não é apenas um fator nominal, é uma relação de cumplicidade entre a cidade e o maior time do estado, que leva a Curytiba ao Norte e Sul do Brasil e do mundo", diz o site oficial do Coxa.

De onde vem o apelido "Coxa"?

Outra curiosidade é o apelido pelo qual o Coritiba é amplamente conhecido: “Coxa”. O termo nasceu de forma inusitada e, inicialmente, foi usado de forma pejorativa por torcedores rivais.

Segundo o site “COXAnautas”, o apelido surgiu durante um clássico Athletico x Coritiba, em 1941. Irritado com a derrota do seu time, Jofre Cabral e Silva (futuro presidente do Athletico) teria começado a gritar “Coxa Branca!” para ofender o zagueiro alemão Hans Breyer. O termo fazia referência à pele clara dos jogadores do Coritiba, que na época eram, em sua maioria, descendentes de alemães.

O que era para ser uma provocação acabou sendo incorporado com orgulho pelos torcedores, que até hoje se referem ao clube como “Coxa”.