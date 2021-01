Por lesão no tornozelo, Pedro Geromel vira dúvida no Grêmio

O Grêmio pode ganhar uma dor de cabeça daquelas para a sequência da temporada. Trata-se o zagueiro Geromel, que precisou sair na etapa inicial do Gre-Nal devido as dores no tornozelo esquerdo.

A jogada aconteceu aos 38 minutos. Após disputar uma bola, o capitão caiu no gramado e não conseguiu resistir as dores no local.

A saída de Geromel preocupa a comissão técnica do Grêmio, que vê no atleta o pilar do sistema defensivo e importante nos momentos chaves da temporada.

Caso o zagueiro não possa atuar contra o Flamengo, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é que Portaluppi escale o garoto Rodrigues no miolo de zaga.