Ponte Preta é derrotada pelo Velo Clube e continua sem pontuar no Paulistão

A Ponte Preta continua sem vencer no Paulistão. Na noite desta quarta-feira (14), em sua estreia jogando em casa, no estádio Moisés Lucarelli, acabou derrotada por 1 a 0 pelo Velo Clube, em duelo válido pela segunda rodada do estadual. Marcelo, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória do visitante.

Com o resultado, o Velo Clube - havia estreado com empate sem gols com o Botafogo-SP -, foi aos quatro pontos e assumiu a terceira colocação. A Ponte Preta, que perdeu para o Corinthians, por 3 a 0, no primeiro jogo do estadual, segue zerada, na lanterna.

A Ponte Preta até começou bem na partida, com uma boa chegada de Bruno Lopes aos seis minutos, quando ele disparou de fora da área, mas parou em boa defesa do goleiro Marcelo Carné. Mas, aos poucos, o Velo Clube começou a dominar as ações ofensivas.

Depois de algumas tentativas, conseguiu abrir o placar. Luiz Otávio cobrou escanteio na área e Marcelo subiu mais que os zagueiros para testar para o fundo da rede, aos 28 minutos. Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu bastante. Enquanto o Velo Clube passou a controlar a vantagem, a Ponte Preta pouco conseguia criar. A rigor só teve uma chance com Jeh, em um chute que passou perto do gol. Nada mais.

Os dois times já voltam a campo no próximo sábado (17) para a disputa da terceira rodada do Paulistão. Logo às 17h, o Velo Clube visita a Portuguesa, no Canindé. Mais tarde, às 18h30, a Ponte Preta visita o Capivariano, em Capivari.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 VELO CLUBE

PONTE PRETA - Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Diego Leão e João Gabriel (Lucas Emanuel); Rodrigo Souza, Gustavo Telles (Juan Rodrigues) e Élvis; Diego Tavares (Pedrinho), Jeh (Damião) e Bruno Lopes (Nikolas). Técnico: Marcelo Fernandes.

VELO CLUBE - Marcelo Carné; Ynaiã, Gabriel Mancha, Betão e Zé Mário; Marcelo, Mateus Norton (Karl), Luiz Otávio (Rodrigo) e Silas (Jhoninha); Daniel Amorim (Lucas Duni) e Rodrigo Alves (João Lucas). Técnico: Pintado.

GOL - Marcelo, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Telles, Juan Rodrigues, Pacheco e Saimon (Ponte Preta); Gabriel Mancha e Marcelo (Velo Clube).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

PÚBLICO - 4.172 total.

RENDA - R$ 109.650,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).