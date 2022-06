Polônia x Bélgica: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (14/06) pela Liga das Nações

FUTEBOL

Após goleada, torcedores do Remo cobram pulso forte da diretoria e a saída do técnico Bonamigo

Leão Azul caiu posições na tabela com a derrota de 3 a 0 para o Volta Redonda. Torcedores comentaram a publicação do clube nas redes sociais e querem a saída do técnico Paulo Bonamigo