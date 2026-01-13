Pizzonia se manifesta após detenção nos EUA e diz que agiu para defender o filho Estadão Conteúdo 13.01.26 12h18 Antônio Pizzonia, ex-piloto de Fórmula 1, se pronunciou publicamente após ter sido detido por agressão no último sábado, nos Estados Unidos. Em mensagem publicada nas redes sociais, o brasileiro afirmou que está bem, já se encontra em casa e comentou o episódio que levou à sua detenção no estado do Texas. "Pessoal, estou bem. Estou em casa", escreveu Pizzonia no início da manifestação. Em seguida, ele reconheceu que houve um episódio envolvendo a confusão, mas afirmou que, com a avaliação posterior dos fatos, teria adotado outra postura. "De fato houve um episódio do qual, hoje, eu teria reagido de forma diferente", declarou. Segundo o ex-piloto, sua reação ocorreu por acreditar que o filho estava sendo intimidado durante o evento automobilístico. "Entendi naquele momento que meu filho, uma criança, estava sendo coagido por um outro adulto e, instintivamente, o defendi", afirmou Pizzonia, ao explicar o contexto da situação. O caso aconteceu durante a primeira rodada do USA Winter Series, no Speedsportz Racing Park, em New Caney, no Texas, competição na qual o filho do ex-piloto participava. Pizzonia foi detido sob acusação de "agressão de classe A", tipificação que, segundo a legislação local, se aplica a casos sem uso de armas ou ferimentos graves. O brasileiro não permaneceu preso e pagou fiança no valor de US$ 750. Desde então, ele já havia sido visto em publicações nas redes sociais em casa, ao lado da família. Na mensagem, o ex-piloto também agradeceu o apoio recebido após a repercussão do caso. "Obrigado a todos pelas mensagens de apoio", concluiu. Pizzonia teve passagem pela Fórmula 1 em 2003, pela Jaguar, e entre 2004 e 2005 pela Williams, além de carreira no automobilismo nacional após deixar a categoria. O caso segue sob acompanhamento das autoridades locais, e a defesa do ex-piloto ainda não se pronunciou oficialmente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Antônio Pizzonia Jaguar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 Mais esportes Paysandu abre inscrições para peneira da base de futsal do clube; veja como participar Seleção contempla crianças e adolescente entre sete e 19 anos 13.01.26 11h34 MMA Sport Club GFTeam Maricá realiza cerimônia de graduação 13.01.26 11h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Classificado, Águia de Marabá encara o Juventude em duelo decisivo pela Copinha Azulão entra em campo nesta terça, em Guaratinguetá, buscando vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 13.01.26 8h00