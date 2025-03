Piastri (McLaren) conquista pole do GP da China de F1; Bortoleto é 19º

O australiano Oscar Piastri conquistou a pole position do Grande Prêmio da China de Fórmula 1 depois de estabelecer o melhor tempo durante a classificação deste sábado (22) em Xangai, sob ventos intensos.

O piloto da McLaren largará em primeiro lugar pela primeira vez na carreira no domingo, à frente do britânico George Russell (Mercedes).

Na segunda fila estará o líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren) e o atual campeão Max Verstappen (Red Bull), que vai largar em quarto.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 19º no grid.

"No Q3 [parte da classificação em que é disputada a pole] encontrei muito ritmo, enquanto no Q1 e no Q2 realmente tive dificuldades. O carro ganhou vida, assim como eu", comemorou Piastri.

A terceira fila será 100% Ferrari, com Lewis Hamilton à frente de seu companheiro monegasco Charles Leclerc, sexto na classificação.

Mais cedo, na corrida sprint, Hamilton havia conquistado sua primeira vitória pela Ferrari, equipe para a qual se transferiu no início do ano, ao superar Piastri e Verstappen.

O francês Isack Hadjar (Racing Bulls), de 20 anos, conseguiu o sétimo melhor tempo em seu segundo GP na elite do automobilismo.

Muito longe dos pilotos líderes, o companheiro de Max Verstappen, o neozelandês Liam Lawson, largará em último na corrida de domingo.

Na corrida sprint, Lewis Hamilton liderou desde a pole para obter sua primeira vitória pela Ferrari.

Hamilton, sete vezes campeão mundial, triunfou já em seu segundo fim de semana pilotando um carro da Ferrari, à frente da McLaren de Oscar Piastri e de Max Verstappen da Red Bull.

Em meio a aplausos de pé do público no circuito chinês, Hamilton desceu do carro após cruzar a linha de chegada para ver seus torcedores que exibiam grandes faixas com o número 44 do inglês.

"Acho que as pessoas subestimam o quão difícil é entrar em uma nova equipe, entender uma nova equipe", disse Hamilton, exultante.

"É ótimo vir aqui e me sentir mais confortável no carro, porque em Melbourne não me senti muito à vontade no carro", acrescentou.

"Hoje tive uma sensação muito boa. Fiz uma boa largada. Não senti pressão e sei que a equipe quer vencer e que isso significa tudo para eles", explicou o britânico.

"Roma não foi construída em um dia, então vivemos um dia de cada vez".

Seu ex-companheiro de equipe na Mercedes, George Russell, ficou em quarto lugar e seu atual companheiro na Ferrari, Charles Leclerc, em quinto.

Lando Norris, líder do campeonato que terá ao todo 24 corridas, lutou para manter o ritmo e conquistou um ponto na oitava colocação para a McLaren.

Hamilton largou com segurança da pole depois de estabelecer um recorde de volta na sexta-feira no circuito de 5,451 km de Xangai.

Max Verstappen, que ficou em segundo lugar depois de perseguir Hamilton durante toda a sprint, disse que tentou aguentar "o máximo possível", mas nas últimas oito voltas não conseguiu manter o ritmo.

--- Grid de largada do GP da China de Fórmula 1:

1ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4ª fila:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

5ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

6ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

7ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

9ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault)

10ª fila:

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

Liam Lawson (NZL/Red Bull)