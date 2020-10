Pepê brilha, Grêmio vence Botafogo e se afasta do Z4 do Brasileirão

O Grêmio reencontrou o caminho das vitórias. Em jogo crucial em relação à pontuação na parte inferior da tabela, o Imortal derrotou o Botafogo por 3 a 1 nesta quarta-feira, na Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal superou um segundo tempo praticamente inteiro com um a menos, já que Diego Souza foi expulso. O próprio camisa 29 e Pepê, duas vezes, fizeram os gols dos mandantes. Matheus Babi descontou para o Alvinegro.

A equipe gaúcha subiu para a 10ª posição e, com 20 pontos, abriu 5 pontos de vantagem para o Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. O Botafogo, por sua vez, estagnou em 18 pontos, está na 14ª colocação - Bahia, primeiro time no Z4, tem 15.

O Grêmio volta aos gramados no próximo sábado. O Imortal viaja para enfrentar o São Paulo no Morumbi às 21h. O próximo compromisso do Botafogo será na segunda-feira, contra o Goiás, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Os dois duelos são válidos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

COMEÇO DE ESTILOS DIFERENTES​Como de praxe, o Grêmio buscou chegar ao ataque a partir de toques curtos e rápidos. Com Matheus Henrique e Maicon na base da jogada, o Imortal chegava à área sem dificuldade, mas encarava uma quantidade considerável de jogadores do Botafogo dentro da área para defender.

O Alvinegro, por sua vez, pressionava ato e tentava criar jogadas de perigo a partir de erros do Tricolor. Quando recuperava a posse, o jogo era acelerado e o principal alvo era Pedro Raul. O camisa 9, inclusive, teve uma chance de marcar, mas um cruzamento de Matheus Babi em direção ao atacante foi forte.

LEI DO EX!O volume de jogo do Grêmio, aos poucos, ficou mais intenso. ​A equipe de Renato Portaluppi controlou as ações a partir da segunda metade da etapa inicial. Com toques na entrada da área, a marcação do Botafogo ficava confusa. Foi justamente assim que o Imortal abriu o placar: após cruzamento de Robinho na direita, Alisson cabeceou no flanco oposto e Diego Souza, sozinho, teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.

BABI AO RESGATE!A equipe de Bruno Lazaroni não vivia bom momento na partida. O gol do Grêmio dava sinais que o Imortal continuaria no ataque. O Botafogo, contudo, chegou ao empate: em falta cobrada por Victor Luís, Pedro Raul desviou e Matheus Babi esticou a perna para marcar. Nos minutos finais, o Alvinegro até tentou assustar novamente jogadas de bola parada, mas a primeira etapa terminou em igualdade.

DIEGO SOUZA: DO CÉU AO INFERNO​O Grêmio voltou para o segundo tempo com tudo. Sem tempo a perder, a equipe de Renato Portaluppi dominou a posse de bola por praticamente dois minutos ininterruptos até Diego Souza receber na área, fazer um pivô na marcação e rolar para Pepê, na esquerda, finalizar para o fundo das redes.

O camisa 29, contudo, foi protagonista em um lado negativo minutos depois. Essencial nos dois gols do Grêmio, Diego Souza deu um chute em Guilherme Santos após estar caído. Após revisão no VAR, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira expulsou o atacante.

UM A MENOS? CHAMA O PEPÊ!Com a superioridade numérica, o Botafogo foi ao ataque. A equipe de Bruno Lazaroni saiu visando o campo ofensivo. O Grêmio, com um a menos, baixou as linhas e fechou a área.

Ter um homem a menos não foi um porém para o Grêmio. Em um dos avanços do Imortal após a expulsão de Diego Souza, a equipe de Renato fez uma jogada de almanaque. De pé em pé, o Tricolor colocou o Botafogo na roda até que Pepê saiu cara a cara com Cavalieri e, com um toquinho, fez mais um.

FICHA TÉCNICAGRÊMIO x BOTAFOGO​Data/Hora: 14/10/2020, às 19h15Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA - SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA - SP) e Daniel Luis Marques (SP)Árbitro de vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)Gramado: BomCartões amarelos: Matheus Henrique, Maicon e Rodrigues (GRE); Guilherme Santos e Matheus Babi (BOT)Cartões vermelhos: Diego Souza (GRE)

Gols: Diego Souza (1-0, 34'/1ºT), Matheus Babi (1-1, 42'/1ºT), Pepê (2-1, 2'/2ºT), Pepê (3-1, 20'/2ºT)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, Rodrigues, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva 32'/2ºT); Alisson, Robinho (Isaque 10'/2ºT), Pepê (Bruno Cortez 41'/2ºT); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa (Kelvin 41'/2ºT), Victor Luís; Caio Alexandre (Kalou 23'/2ºT), Rentería (Keisuke Honda/Intervalo), Guilherme Santos (Cícero 12'/2ºT); Matheus Babi, Pedro Raul, Rhuan (Lecaros 23'/2ºT). Técnico: Bruno Lazaroni.