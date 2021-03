Pelé é vacinado contra a Covid-19 e comemora: 'Um dia inesquecível'

Aos 80 anos, Pelé tomou nesta terça-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Rei do Futebol foi imunizado em sua casa, no Guarujá, e recebeu a vacina coronavac. Pelas redes sociais, Pelé publicou uma foto do momento em que foi vacinado e comemorou.

"Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas", escreveu.

Pelé ainda fez um apelo para as pessoas manterem os cuidados para conter a disseminação do vírus. O Brasil tem enfrentando recordes no número de mortes e de contaminações. "Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros."

O Santos também usou as redes sociais para comemorar a imunização de Pelé. "Para a alegria da nação santista, e do mundo inteiro, o Rei Pelé foi vacinado contra a Covid-19."