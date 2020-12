Com dores no púbis, destaque do Paysandu pode ser desfalque para o Re-Pa

Depois de sair lesionado no início do primeiro tempo na vitória de 2 a 1 do Paysandu contra o Ypiranga-RS, o volante Anderson Uchôa já está em tratamento. A equipe de OLiberal apurou que o atleta está com dores no púbis e já não tinha participado de dois treinos na semana passada.

Como o clube não divulga a lista de relacionado para as partidas, não há uma previsão para o retorno de Uchôa. Com isso, o jogador corre o risco de perder o Re-Pa de domingo (20), às 18h, no Estádio do Mangueirão. A partida tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.