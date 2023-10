Volante do Paysandu comenta rodada final da Série C no final de semana do Círio: ‘não foi à toa’

O Paysandu sabe que precisa fazer a sua parte diante do Volta Redonda-RJ, fora de casa, para voltar à Série B do Brasileirão. No entanto, o elenco bicolor também conta com uma "ajuda" divina para conseguir um bom resultado pela rodada final da Série C do Brasileirão. De acordo com o volante João Vieira, o fato da última partida do Papão no torneio ser disputada simultaneamente à Trasladação do Círio de Nazaré é um bom sinal.

"Eu acredito muito em Deus e sei que Ele reserva os momentos pras horas certas. Não à toa nosso jogo será no final de semana do Círio. Temos que fazer nossa parte aqui, claro, mas tenho certeza que a nossa fé e Nossa Senhora vão nos ajudar e trazer um bom resultado pra gente", disse.

Na conversa com a imprensa, João pediu o apoio da Fiel Bicolor antes da partida contra o Volta. Segundo ele, a equipe vive o melhor momento da temporada, apesar de ter tropeçado na rodada passada diante do Amazonas-AM, dentro de casa.

"Se você fosse perguntar pra alguém de fora do Paysandu se chegaríamos onde estamos ninguém ia acreditar. Peço que as pessoas acreditem na gente, porque chegamos aqui com dedicação máxima. O nosso jogo contra o Amazonas-AM foi atípico, não podemos pegar ele como base. Sabemos que aquilo já passou e vamos lembrar das coisas boas que construímos no torneio, pra dar sequência nisso em campo e conseguir mais um bom resultado", explicou.

Série C

O Paysandu pode vencer, empatar e até perder por um gol de diferença para o Volta Redonda-RJ que mesmo assim conquista o acesso à Série B. Caso perca por dois ou mais gols de desvantagem, o Papão só fica de fora da Segundona do ano que vem se o Amazonas-AM vencer o Botafogo-PB, em Manaus. O duelo será realizado neste sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.