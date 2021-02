VÍDEO: reforço do Paysandu fala pela primeira vez como atleta bicolor e provoca o Remo

Um dos principais desejos da torcida bicolor, o Paysandu encontrou o seu 'camisa 10', o meia Ruy, que estava no Náutico. Nesta quinta-feira (24), o jogador falou pela primeira vez como jogador do Papão e já cutucuou o rival, Remo:

Ao contrário do Leão, que perdeu as duas decisões que fez da Copa Verde (em 2015 e 2020), o Paysandu é o maior vencedor - ao lado do Cuiabá-MT - com dois títulos (2016 e 2018). Aliás, o Bicola é também o maior finalista, já que esteve em cinco das sete finais.