VÍDEO: Há seis anos, Paysandu vencia o Botafogo no Rio de Janeiro pela Série B

No dia 23 de agosto de 2015, o Papão encarava o Botafogo pela 20ª rodada da Série B. A partida ocorreu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) e o clube paraense não se acanhou e venceu pelo placar de 3 a 2.

Os gols do Paysandu foram marcados por Yago Pikachu, Thiago Martins e Jhonnatan, Sassá e Daniel Carvalho descontaram para o clube alvinegro.

Em 2015 o Botafogo terminou com o título da Série B e consequentemente com o acesso à Série A. Já o Paysandu finalizou a competição na sétima posição

Assista aos gols da partida

Ficha técnica da partida

BOTAFOGO 2X3 PAYSANDU

Data/hora: 23/08/2015, às 11h

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro

Auxiliares: Cristhian Passos Sorence e Marcio Soares Maciel

Cartões amarelos: Serginho (BOT); Jhonnathan, Ricardo Capanema e Thiago Martins (PAY)

Botafogo

Jefferson, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Diego Giaretta, Tiago Carleto, Serginho (Camacho), William Arão, Daniel Carvalho, Elvis (Diego Jardel), Neilton (Sassá) e Luis Henrique

Técnico: Ricardo Gomes

Paysandu

Emerson, Yago Pikachu (Augusto Recife), Pablo, Thiago Martins e João Lucas; Ricardo Capanema, Jhonnatan, Fahel (Dão) e Valdívia (Carlinhos); Aylon (Wellinton Junior) e Leandro Cearense

Técnico: Dado Cavalcanti