Victor Souza explica empréstimo não concretizado: 'Paysandu que pediu de volta'

O goleiro Victor Souza retornará ao Paysandu. Informações iniciais de que a renovação do empréstimo ao Londrina-PR não havia sido concretizada começaram a circular ao longo desta quinta-feira (15). Em contato com a equipe de O Liberal, Victor confirmou a notícia:

"Estava emprestado, aí tive a lesão [no joelho]. Aí renovaram o contrato com o Paysandu e ia renovar o empréstimo por um ano, mas o Paysandu pediu de volta", afirmou o goleiro.

Victor Souza no Londrina

Victor Souza já havia disputado a temporada 2022 pelo Londrina-PR. No entanto, ainda no mês de abril, após fazer três jogos com a camisa do LEC, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho. Após passar por cirurgia, o período de recuperação ficou previsto para seis meses. Ou seja, Victor ficou de fora do restante do ano.

Histórico no Paysandu

A ligação de Victor Souza com o Paysandu começou em 2021, vindo após se destacar pelo CRB-AL na Série B do Brasileirão. Pelo clube bicolor, Victor fez 42 jogos - entre Série C, Copa Verde e Campeonato Paraense. Mas, após receber ameaças nas redes sociais - por não ter conquistado o acesso com o Papão -, o jogador acabou sendo emprestado ao Água Santa-SP e depois para o Londrina-PR.

Opções

Com o retorno de Victor Souza, aumentam as opções do Paysandu para o gol. Além de Victor, o técnico Márcio Fernandes conta com Thiago Coelho - titular ao longo de 2022 -, Gabriel Bernard e o jovem Cláudio Vitor - das categorias de base.