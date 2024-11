Vereador eleito cumpre promessa e vai fazer ‘open bar’ em treino aberto do Paysandu

O Paysandu conseguiu garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando o ano em harmonia com a torcida bicolor, que respirou aliviada. Para celebrar a permanência, o vereador eleito de Belém e influencer André Martha Filho vai promover uma festa com bebidas liberadas, o famoso “open bar”, no treino aberto do Papão, no próximo sábado (23/11).

A festa foi uma promessa de André, que também é ex-membro do conselho deliberativo do clube bicolor, para caso o Papão conseguisse permanecer na Segundona, segundo ele mesmo contou em um vídeo em uma rede social.

“Quando o Paysandu começou a flertar com a zona de rebaixamento eu fiz uma promessa, se o time ficar na Série B, eu vou fazer outro open bar. Ficou, mostrou ao que veio, garantiu a Série B 2025, então vai ter cerveja de graça para a nossa torcida”, disse.

VEJA MAIS

Essa não é a primeira vez que André Martha realiza um ‘open bar’ para a torcida do Paysandu, o mesmo ocorreu quando o time conquistou o acesso para a Segundona em 2023.

O treino aberto do Paysandu vai ocorrer a partir das 9h de sábado, no Estádio da Curuzu, com entrada gratuita para o público. Já a festa da torcida deve ocorrer a partir de 12h, na travessa do Chaco.

A preparação do time é visando o último jogo do ano, contra o Vila Nova-GO, válido pela 38ª rodada da Série B. A partida será realizada no domingo (24/11), a partir das 16h, no Mangueirão, e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.