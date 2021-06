Veja as fotos do treino do Atlético-MG na Curuzu, antes do jogo contra o Remo na Copa do Brasil

O Atlético-MG finalizou a preparção para o jogo contra o Remo no estádio do Curuzu. Os jogadores fizeram a última movmentação na tarde de ontem (01), na Curuzu. Após o treino os atletas realizaram o famoso "rachão" com direito a presença do técnico Cuca jogando.

VEJA AS FOTOS DO ATLETICO-MG NA CURUZU

Treino do Atlético-MG na Curuzu Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG

Remo x Atlético-MG se enfrentam hoje, às 19h, no Baenão. É a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil e o jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.