Torcedor que tomar vacina com camisa do Paysandu aparecerá nas redes sociais do clube

A vacinação contra a covid-19 continua a todo o vapor, em Belém. Para incentivar ainda mais a todos irem se imunizar contra a doença, o Paysandu lançou a campanha Bicolor Vacinado. Se o torcedor recebeu a vacina vestindo a camisa do clube, basta postar a foto com a hashtag #BicolorVacinado, que ele ou ela pode aparecer nas redes oficiais do Papão:

Tem bicolor vacinado? Tem sim! 🤩



Se tu já te vacinaste com a camisa do Papão ou conheces alguém que também recebeu a vacina vestindo o manto, posta a foto desse momento especial com #BicolorVacinado. Vamos celebrar a vida e a esperança! 💉❤️#PayxãodoTamamhodaAmazônia pic.twitter.com/GdkbpxxCWq — Paysandu Sport Club (@Paysandu) June 17, 2021

Vacinação

Considerando os grupos aptos a se vacinarem tanto na quarta-feira (16) e na sexta-feira (18), quando será a vez das pessoas nascidas de 1962 a 1974, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) espera aplicar 110 mil doses nesta etapa.

Para receber o imunizante, as pessoas devem apresentar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém. No caso de segunda dose, é necessário apresentar também o cartão de vacinação.