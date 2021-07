Técnico do Paysandu sobre desempenho ofensivo na derrota para o Ferroviário: 'A gente criou bastante'

Cruzamentos diretamente pela linha de fundo, finalizações sem perigo, chuva de passes errados. A derrota do Paysandu para o Ferroviário, por 2 a 0, dentro da Curuzu, foi recheada de trapalhadas bicolores no ataque. Apesar disso, o técnico do Papão, Vinícius Eutrópio, não acredita que o time tenha problemas na construção de jogadas e sim na hora de definir:

"Acho que a gente criou bastante. Chegamos 35 ou 40 vezes perto da grande área. Cruzamos muito, finalizamos 15 vezes. Entregar essa bola boa, a gente está conseguindo entregar, o problema está sendo nas conclusões", afirmou Eutrópio.

Confira o restante da entrevista completa de Vinícius Eutrópio

Avaliação da partida:

"Eles fizeram uma linha de cinco, com três zagueiros, e, mais à frente, com três volantes. Então veio um adversário fechando bem o meio, deixando só os nossos laterais para receber essa bola e jogaram nos contra-ataques. Até em casa jogam assim. Dois lances mudaram o jogo: a bola na trave do Paulinho e uma bola que o Luan chutou para fora, sem goleiro. O gol de escanteio, contra, eles acharam em uma bola parada".

Camisa 9:

"Já havia falado na prévia que a gente perdeu jogadores e estamos no mercado. Não pelo jogo de hoje, mas pela necessidade de ter jogadores experientes e dessa posição"

Saída de Bruno Paulista do time titular:

"A gente tinha quatro opções para três posições: Ratinho vinha muito bem, Denilson também. Tínhamos Paulinho e Bruno Paulista. Optei pelo retorno do Paulinho, pois sabíamos que ia ter mais posse de bola".

Críticas a Robinho:

"Robinho, na posição dele, jogou melhor aberto na direita contra o Santa Cruz. Hoje com a falta do Nicolas, foi deslocado. Ele não errou, ele dificilmente errou uma jogada, mas não é o 9 de referência que a gente precisa".

Falta de vitórias na Curuzu:

"Acredito que não [é psicológico], a gente não pode ter esse bloqueio. Acho que foi o jogo que mais procuramos jogar, mas temos que aprender a jogar aqui. Sabemos que o adversário vem fechado. Sabemos que vai dar espaço para a gente e não pode acontecer de sair atrás".