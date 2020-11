Técnico do Paysandu elogia os atletas e avalia o placar do jogo: 'Importante foi a vitória'

O técnico João Brigatti destacou que a vitória de 3 a 0 do Paysandu em cima do Imperatriz mostrou a dedicação do elenco em ir buscar a classificação para a próxima fase da Série C. Ele disse que os atletas se doaram e não se incomodou pelo fato do placar da vitória não ser maior.

“Eu estou muito feliz com o rendimento da nossa equipe. Os atletas se doando ao máximo dentro da partida. Foi uma partida extremamente difícil principalmente pelo gramado. É deixar registrado. Não estou reclamando, mas é uma dificuldade grande. Os atletas se doaram. Fizemos três a zero no primeiro tempo. Logico que é normal a equipe reduzir o ritmo no segundo tempo. Mas estamos de parabéns. Sempre estamos em busca da vitória. A nossa equipe se comportou bem hoje. Se não foi um placar elástico, não tem problema nenhum. Importante foi a vitória que nos coloca no G4”, afirmou.

Brigatti frisou que a equipe está atrás do equilíbrio principalmente na reta final da primeira fase da competição quando cada partida será decisiva para se classificar.

“A gente sempre busca o equilíbrio da nossa equipe nos três setores, defesa, meio-campo e ataque. Nas última cinco partidas, a equipe venceu três e empatou dois. Estamos em uma crescente no campeonato. Em um momento importante e decisivo. Restam três jogos e são três decisões dentro do Mangueirão para que a gente possa, sempre respeitando o adversário, buscar a nossa classificação que é o nosso primeiro objetivo”, disse o técnico do Paysandu.

O Paysandu desembarcar em Belém na tarde desta terça-feira. Segundo Brigatti, o treinamento contra o Botafogo-PB começa com a recuperação dos atletas. Ele ainda agradeceu ao apoio da torcida e destacou o esforço da atual diretoria para pagar as contas e manter os atletas concentrados.

“Agora é descansar os atletas. Porque domingo temos uma partida difícil. E o Paysandu não vai abrir mão de propor o jogo. Sempre com equilíbrio dos três setores. E vamos atrás dos resultados porque precisamos. Hoje a equipe está motivada, a torcida está motivada. A nossa diretoria faz esforço grande para manter tudo em dia, manter a concentração dos atletas. O Paysandu chegou em um momento decisivo”, afirmou.