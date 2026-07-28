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Thalyson garante Paysandu pronto para reagir: 'Vamos dar a nossa vida em campo contra o Confiança'

Recuperado de lesão, atacante afirma estar 100% à disposição, admite falhas na derrota para o Amazonas e reforça confiança na reação do Papão, sexto colocado da Série C com 23 pontos

O Liberal

28 de julho de 2026 às 18:45

( Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu )

Após a derrota por 2 a 1 para o Amazonas, pela Série C, o Paysandu volta as atenções para um período de quase duas semanas de preparação antes de enfrentar o Confiança, no dia 10, em Belém. Recuperado da lesão na mão que o afastou dos gramados, o atacante Thalyson afirmou que está totalmente apto para ajudar o time na reta decisiva da primeira fase.

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Durante a converssa com a imprensa, o jogador revelou ainda que retorna em plenas condições físicas, disposto a contribuir da forma que for necessária para recolocar o Papão no caminho das vitórias. "Estou 100% para ajudar meus companheiros dentro de campo. Vou me doar ao máximo e dar todo o meu gás para ajudar o Paysandu", afirmou.

Mesmo reconhecendo que os resultados recentes não correspondem ao desempenho apresentado nos treinamentos, Thalyson acredita que o grupo encontrará o caminho para voltar a vencer. "A gente vem treinando muito forte. Sabemos que os resultados não estão sendo positivos, mas precisamos evoluir principalmente dentro dos jogos. Estamos trabalhando para corrigir os erros e conquistar a vitória na próxima partida."

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O atacante também comentou a derrota para o Amazonas. Segundo ele, o Paysandu começou bem a partida, abriu o placar, mas permitiu o crescimento do adversário após momentos de desatenção que acabaram sendo decisivos para o resultado. Ele também reconheceu que a equipe precisa corrigir principalmente as falhas defensivas, apontando a concentração como um dos aspectos que precisam evoluir.

"A gente sabe que está levando muitos gols. Estamos entrando um pouco desligados nas partidas, mas vamos ajustar isso no dia a dia para não repetir esses erros."

Com o Paysandu ocupando a sexta colocação, com 23 pontos, fora da zona de classificação, o atacante ressaltou que cada compromisso restante será tratado como uma decisão. "A gente encara todos os jogos como uma final. Contra o Confiança precisamos fazer os três pontos, que são muito importantes. Depois teremos jogos difíceis fora de casa, mas confiamos muito no nosso grupo", encerra. 

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