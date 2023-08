Série C: Lateral do Paysandu comenta preparação para receber o Náutico

O Paysandu terminou a preparação, pelo menos nos treinamentos, para a partida contra o Náutico. No domingo (13), às 16h, no Estádio da Curuzu, o Bicola entra em campo na busca por três pontos que podem deixar o Papão em um cenário mais tranquilo para se classificar para o quadrangular de acesso da Série C.

Após o último treino do Bicola, realizado no palco do jogo na última sexta-feira (11), o lateral-esquerdo Kevyn comentou sobre a partida. O defensor valorizou a partida e contou um pouco sobre a preparação dele e do time para o duelo contra um candidato direto na briga pelo G8.

"Todo jogo é uma decisão e tem sua peculiaridade. São duas equipes grandes, duas camisas muito pesadas. A gente tem trabalhado no todo, melhorar os pontos fortes, sendo a prioridade os pontos fracos. Sou um cara bem focado, dou o meu máximo dentro de campo e, com a sequência de jogos, poderei ajudar o Papão", disse Kevyn.

A partida entre Paysandu x Náutico-PE, válida pela 17ª rodada da Série C, tem transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com. Além disso, a Rádio Liberal FM na frequência 97.5 MHz, cobrirá o duelo, que também será exibido no YouTube e nas redes sociais do Grupo Liberal.