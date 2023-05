Remo aposta no fator casa e recebe o Amazonas no Baenão, em busca da primeira vitória na Série C

O Remo corre contra o tempo para alcançar os primeiros pontos nesta Série C. Depois de duas derrotas mal digeridas, os azulinos terão nova chance, agora no Baenão, contra a equipe do Amazonas. O duelo será neste domingo, a partir das 16h30.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A oportunidade de sair do atoleiro, no entanto, será contra um adversário que vem de vitória e tem em seu elenco jogadores que até pouco tempo estavam em Belém, como os estrangeiros Robert Hernandez e Jorge Jimenez, ex-jogadores do Paysandu. Além disso, o adversário tem duas novidades no ataque, Fernandinho e Gustavo Ermel.

Mas independente de quem esteja do outro lado, o dever azulino é, antes de mais nada, consigo próprio. A equipe de Marcelo Cabo ainda não mostrou personalidade, e menos ainda apresentou-se com alguma versatilidade, embora tenha uma base de jogadores que trabalham juntos há quase seis meses.

Em dois jogos, o time levou cinco gols e marcou dois. Contra o São Bernardo o time foi golpeado aos quatro minutos de jogo, enquanto no jogo seguinte tomou o primeiro "sacode" aos 19. A rapidez com que o time tem sofrido gols já foi admitida pelos próprios azulinos, que desta vez tiveram uma semana para trabalhar até o desafio seguinte.

SAIBA MAIS



O técnico Marcelo Cabo, por sua vez, disse que o time teria mudanças na formação inicial, em vários aspectos, o que acabou sinalizado nos últimos trabalhos com bola e nas palavras ditas por ele, de que o clube precisa ser mais ofensivo e ter mais atitude em campo. Na prática, a dúvida central parece estar no meio-campo, onde Laranjeira, Bochecha e Álvaro podem surgir na titularidade.

Por toda necessidade da equipe, espera-se que o Remo seja outro, principalmente por jogar no Baenão. O erro estratégico de levar a primeira partida em casa para o Mangueirão acabou não dando certo. A casa azulina então será acionada, onde o time não perdeu em 2023 e espera manter a escrita.

Remo e Amazonas se enfrentam no domingo (14), Dia das Mães, às 16h30, no estádio do Baenão, em Belém. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Ficha técnica

Data: 14/05/2023

Local: Baenão

Hora: 16h30

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA/SC)

Assistentes: Bruno Muller (SC) e Gizeli Casaril (SC)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Richard Franco, Laranjeira (Gustavo Bochecha ou Álvaro) e Pablo Roberto; Jean Silva e Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo

Amazonas: Volpi; Yuri Ferraz, Sallinas, Spice e Renan Castro; PH, Jorge Jimenez (Xavier) e Tavares; DG, Ruan e Sassá (Fernandinho).

Técnico: Rafael Lacerda