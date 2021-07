Registrado no BID, atacante Rildo é opção no Paysandu para o jogo contra o Manaus

O Paysandu encara o Manaus-AM, fora de casa, pela nona rodada da Série C do Brasileiro, no próximo domingo (25), na Arena da Amazônia, na capital amazonense. Para esta partida o técnico Vinícius Eutrópio terá a opção do atacante Rildo, recém-contratado pelo Papão e que teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Rildo, 32 anos, já treina com o grupo e assistiu ao último jogo do Paysandu na Curuzu diante do Altos-PI, que terminou empatado em 1 a 1. A última partida disputada pelo atacante foi no dia 8 de dezembro de 2020, contra a Chapecoense-SC, pela Série B, quando defendia o Avaí-SC. Ele estava sem clube e neste período ficou treinando mantendo a forma física.

Atualmente o Paysandu ocupa a quinta posição no grupo A da Série C com 12 pontos conquistados, curiosamente o clube paraense está invicto atuando longe de Belém. Em quatro partidas fora de casa foram três vitórias e um empate.

Manaus x Paysandu duelam às 17h, de domingo (25), pela Série C, na Arena da Amazônia. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.