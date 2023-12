Paysandu: reforços começam a chegar em Belém para o início da pré-temporada; fotos

Os primeiros jogadores do Paysandu para 2024 já começaram a desembarcar em Belém. Na madrugada desta quinta-feira (14) os zagueiros Wanderson e Lucas Maia, o lateral-esquerdo Geferson, os volantes João Vieira e Netinho, o meia Robinho, e os zagueiros Carlão e Naylhor, foram os primeiros atletas a chegarem na capital paraense para o inicio da pré-temporada.

O Papão vai iniciar a pré-temporada nesta quinta-feira (14) no Estádio da Curuzu. Esta primeira fase da preparação para a temporada de 2024 vai durar até o fim do ano, em Belém. De 3 a 19 de janeiro a comissão técnica bicolor vai comandar a segunda parte da preparação no município de Barcarena, região nordeste do Pará.

Além deles, ainda nesta semana, devem chegar os goleiros Claudio Vitor, Gabriel Bernard e Matheus Nogueira, o zagueiro Paulão, o lateral-direito Edílson, e os atacantes Roger e Vinícius Leite.

No entanto, alguns jogadores, como o goleiro Diogo Silva, o lateral-direito Bryan, o volante Gabriel Bispo e o atacante Hyuri, ainda estão de férias e têm chegada prevista à capital paraense após o Natal.

Estreia no Parazão

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense 2024 enfrentando o Santa Rosa. Inicialmente, a Federação Paraense de Futebol (FPF) agendou essa partida para o dia 20 de janeiro (um sábado), na Arena Banpará Curuzu. No entanto, a direção do clube tem intenção de mudar a data e o local do confronto, passando para o dia 21 (domingo), no Mangueirão. O horário da partida permanece indefinido.