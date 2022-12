Provocou? Paysandu reposta foto de Pelé vestido com a camisa do Remo: ‘Que dia triste’

Após a morte de Pelé, Remo e Paysandu fizeram homenagens ao ex-jogador, considerado o “Rei do Futebol". O Papão retuitou a publicação feita pelo Remo, em que Pelé aparece vestido com a camisa do Leão, maior rival do Paysandu. O clube bicolor ainda escreveu: “Que dia triste”.

VEJA MAIS

Mais cedo, Remo e Paysandu realizaram publicações homenageando o “Rei do Futebol”. Leão e Papão, que já jogaram contra Pelé, reverenciaram o ex-jogador.