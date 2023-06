Presidente do Paysandu autoriza reembolso após cobrança errada da meia-entrada; veja

O Paysandu encara o Brusque-SC neste sábado (1°), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela Série C do Brasileirão e os ingressos continuam à venda. Porém, vários torcedores do Papão reclamaram do valor da meia-entrada — R$ 20, já que o preço estabelecido para esta categoria de ingressos foi de R$ 15 (a entrada das arquibancadas custa R$ 30).

Uma torcedora do Paysandu fez a reclamação diretamente com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, que respondeu autorizando o pagamento da diferença. De acordo com a torcedora, os ingressos para sócio-proprietário também estariam cobrando valor de R$ 20.

A equipe de O Liberal buscou contato com Maurício Ettinger para falar sobre, mas não obteve retorno até o momento.

Print foi divulgado para que torcedores fossem respaldados (Reprodução / WhatsApp)