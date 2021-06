Preparador físico do Paysandu fala sobre semana longe de Belém: 'Grupo fica 24 horas juntos'

O Paysandu optou por continuar no Nordeste do Brasil nesta semana, já que no sábado, às 19 horas, encara o Santa Cruz, no Arruda. Na manhã de segunda-feira, a delegação bicolor chegou a Recife (PE) e vai passar uma semana treinando no CT do Retrô. Inclusive, o time realizou começou a preparação na tarde desta segunda.

O preparador físico do clube, Rodrigo Rezende, enumerou os pontos positivos de ter saído de Fortaleza direto para a capital pernambucana.

“A semana fora tem o lado positivo porque a gente evita de fazer uma viagem a mais. Portanto, minimiza o desgaste. Será uma semana treinando sem precisar bater em Belém e ter viagem longa novamente. A sequência de dois jogos fora foi algo positivo porque o grupo fica 24 horas juntos, controla alimentação, que é fator fundamental para recuperação dos atletas, controla o a qualidade de sono dos nossos atletas, além de estar uma família unida em prol do mesmo propósito. A fim de conquistar mais pontos, independente se é fora ou dentro”, explicou.

O elenco bicolor volta a treinar na tarde desta terça-feira (29) em preparação para o jogo contra a Cobra Coral. A partida entre Santa Cruz e Paysandu é válida pela sexta rodada da Série C, transmissão lance a lance em OLiberal.com.