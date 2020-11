Por desistência do adversário, Paysandu vence no Brasileirão de Aspirantes por W.O

Como antecipado pela equipe de esportes de O Liberal, o Paysandu venceu a partida contra o CRB-AL, pela oitava e última rodada do Brasileirão de Aspirantes, por W.O. O duelo estava marcado para a tarde desta quinta-feira (19), no Estádio do Mangueirão, mas a equipe alagoana não viajou, por já estar eliminado da competição.

