Pé direito! Paysandu vence o Ypiranga e é líder do grupo D do quadrangular da Série C

O Paysandu venceu o Ypiranga, na noite deste domingo (13), por 2 a 1 e assumiu a liderança do grupo D do quadrangular final da Série C. Na partida realizada no Mangueirão, o time bicolor soube aproveitar as chances do primeiro tempo e conseguiu três pontos importante na busca pelo acesso para a Série B. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Nicolas e Tony anotaram para o Paysandu e Luís Eduardo descontou para o Ypiranga. Confira como foi a partida minuto a minuto.

O próximo compromisso do Paysandu será contra o Remo, no domingo (20), às 18 horas, no Mangueirão, pela segunda rodada da fase decisiva da competição.

Primeiro tempo

paysandu x ypiranga

Paysandu e Ypiranga começaram a partida se estudando. Mas foi o time alviceleste que passou a ter melhor desempenho e fez o Ypiranga precisar recuar. O Papão tinha boa troca de passes e rápida transição ofensiva.

Substituição

Mas ainda no início do primeiro tempo, o Paysandu precisou fazer uma substituição e justamente de um jogador que vem sendo importante para o time no meio-campo: o volante Anderson Uchôa. Ele caiu sozinho no gramado ao sentir dores na virilha e foi substituído por Serginho. Uchôa provavelmente deverá ser desfalque no jogo contra o Remo. Ele vai passar por exames para saber a gravidade da lesão.

Paysandu abre o placar

Aos 26 minutos, o bom desempenho do Paysandu deu resultado. Vitor Feijão saiu em contra-ataque, cruzou para área, e Nicolas apareceu dentro da pequena área para marcar o primeiro do Papão. Foi o sexto gol dele na Série C, o 16º do artilheiro bicolor na temporada.

Empata o Ypiranga

Mas aos 31 minutos, o Ypiranga conseguiu o empate aproveitando um vacilo do Paysandu. Jean Silva recuperou a bola na esquerda, cruzou na área e Luís Eduardo subiu mais que a defesa do Paysandu para desviar de cabeça para o gol. A bola foi no canto sem chances de defesa do goleiro Paulo Ricardo.

Paysandu na frente de novo

O Paysandu foi tentando mudar o placar novamente. E nos acréscimos conseguiu. O meia Juninho caiu na área após dividida com o goleiro Deivity na área. O árbitro estava no lance e marcou pênalti, o que gerou reclamação dos jogadores do Ypiranga-RS, que alegaram que o goleiro tirou o braço. Mas não teve jeito.

Tony foi para cobrança. Ele bateu colocado. A bola tocou na trave e entrou no gol. Para ampliar para o Paysandu.

Segundo tempo

Se na etapa inicial, o Paysandu dominou. No segundo, o Ypiranga que comandou. Foram muitas chances para o Canarinho. Em uma das disputas, Tarik arriscou de longe e a bola passou raspando no travessão.

Depois, Neto Pessoa recebeu na meia-lua da área e bateu colocado. A bola passou perto da trave do lado esquerdo. Mas ainda faltava melhorar a eficiência ao finalizar.

Expulsão

Autor do gol do Ypiranga, Luís Eduardo foi expulso. O zagueiro reclamou com o árbitro e acabou expulso.

Salva o goleiro bicolor

Nos acréscimos, o Canarinho quase arranco o ponto do Papão. A zaga bicolor se descuidou e Quirino cabeceou à queima roupa para o gol. Mas o goleiro Paulo Ricardo estava atento e espalmou para salvar o Paysandu.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X YPIRANGA-RS

1ª rodada - Quadrangular da Série C

Local: Mangueirão – Belém (PA)

Árbitro: Leo Simão Holanda - CE

Assistentes: Anderson Moreira de Farias - CE e Renan Aguiar da Costa - CE

Quarto Árbitro: Andrey da Silva E Silva – PA

Cartão Amarelo: Paulo Ricardo, Bruno Collaço, Diego Matos; Tarik, Clayton, Revson

Cartão vermelho: Luís Eduardo

Gols: Nicolas (26’/1ºT), Tony (49’/1ºT); Luís Eduardo (31’/1ºT)

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço (Diego Matos); Anderson Uchôa (Serginho), Wellingon Reis e Juninho (Alan Calbergue); Vitor Feijão (Uilliam Barros), Nicolas e Marlon (Mateus Anderson)

Técnico: João Brigatti

Ypiranga: Deyvit; Muriel, Reinaldo, Luís Eduardo e Zé Mario; Tarik (Cristino), Jean Silva (Revson), Clayton (Fidelis) e Leilson; Neto Pessoa e Caprini (Quirino)

Técnico: Celso Teixeira