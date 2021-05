Paysandu: presidente afirma que dispensou um jogador, mas elenco bancou permanência do atleta

Depois de conquistar o bicampeonato estadual, o Paysandu “muda o chip” e foca agora somente na Série C, mas o título do último final de semana rendeu comentários do presidente bicolor, Maurício Ettinger, que informou que o clube teve problemas extracampo e que uma demissão estava certa, porém foi bancada pelo elenco a permanência do atleta.

“O extracampo é o primeiro item que nós observamos nas contratações. Os que estão ocorrendo hoje em dia, que temos esse problema, nós vimos, sabíamos e pensávamos que isso tudo tinha corrigido, foi por isso que contratamos. Esses específicos (sem citar nomes), tínhamos conhecimento de outros clubes, pois conversamos com técnicos, diretores em outras equipes”, disse, Ettinger.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

O mandatário bicolor explicou as situações ocorridas durante as disputas das competições 2021 e afirmou que uma dispensa estava concretizada, porém uma reunião com o elenco fez com que o jogador permanecesse no grupo.

“Tivemos dois problemas extracampo esse ano. Um pensávamos que já tinha sido corrigido, já foi chamado e conversado. Outro que chegamos a dispensar e o elenco inteiro se reuniu e pediu para não dispensar e se responsabilizou pela permanência dele no clube”, falou.