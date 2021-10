VÍDEO: Paysandu possui retrospecto ruim contra o Botafogo-PB jogando na Paraíba

O Paysandu encara o Botafogo-PB neste domingo (31), às 18h, no Almeidão, pela quinta rodada do quadrangular final da Série C. O Papão é o lanterna do grupo com apenas dois pontos e precisa vencer o time da estrela vermelha para chegar à última rodada com chances de acesso, além de torcer contra o Criciúma-SC, no jogo contra o Ituano-SP. A equipe bicolor possui um retrospecto ruim jogando contra Belo fora de Belém.

Os dois clubes já se enfrentaram cinco vezes na Paraíba (PB) e o Papão só venceu uma vez. Foram duas derrotas e dois empates, resultados que não interessam para equipe alviceleste. Na atual temporada o clube paraense tenta quebrar outro retrospecto desfavorável. Papão e Belo jogaram três vezes em 2020, com duas vitórias clube paraibano e um empate.

Veja os jogos na Paraíba entre Belo x Papão

27.03.1985 - Botafogo 0 x 0 Paysandu - Brasileiro-Taça Ouro

08.10.1986 - Botafogo 2 x 0 Paysandu - Brasileiro-Copa Brasil

08.09.2014 - Botafogo 0 x 1 Paysandu - Série C (Bruno veiga)

26.09.2020 - Botafogo 1 x 1 Paysandu - Série C

08.08.2020 - Botafogo 2 x 1 Paysandu - Série C

A última vitória do Papão contra o Belo fora de Belém foi 2014, também pela Série C, 1 a 0, gol de Bruno Veiga, de bicicleta.

Assista ao gol da última vitória bicolor contra o Belo fora de Belém

Botafogo-PB x Paysandu jogam neste domingo (31), às 18h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.