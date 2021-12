Paysandu não irá contratar mais ninguém até o início da Série C, garante presidente

O Paysandu encerrou, por enquanto, as contratações para a temporada 2022. Foi o que informou o presidente do clube, Maurício Ettinger. O dirigente acrescentou que qualquer novidade somente com avaliação do técnico Marcio Fernandes, se ele apontar necessário.

“Só quando Márcio apontar necessidades agora e depois no início do Brasileiro”, disse Mauricio Ettinger.

Até o momento, o Papão tem 27 jogadores confirmados para a próxima temporada. Desse total, 14 são novos contratados. O último anúncio foi do lateral-direito Igor Carvalho, ex-Manaus.

Os outros são o meia Dioguinho, o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Polegar, o lateral-esquerdo João Paulo, o zagueiro Marcão, o zagueiro Heverton, o zagueiro Genílson, o volante Bileu, o volante Christian, o atacante Henan, o meia Ricardinho o atacante Robinho e o volante Christian.

As renovações são do meia José Aldo, o goleiro Elias Curzel, o atacante Danrlei e o meia William Fazendinha.

Do elenco de 2021, permanecem o meia Ruy, o meia-atacante Marlon, o meia Renan Moura, o goleiro Cláudio Victor, a zagueiro Lucas Marreiros, Thiaguinho, o meia Matheus Lopes, o volante Eric e o meia Luiz Otávio.

Pré-temporada

A apresentação dos atletas está marcada para o dia 3 de janeiro. Durante a semana, os jogadores vão realizar os exames. De 9 até 22 de janeiro, o elenco vai ficar em Barcarena, onde será realizada a pré-temporada.