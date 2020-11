Paysandu prestará homenagem a Diego Maradona no jogo desta noite

Na partida contra o Botafogo-PB, o Paysandu fará uma homenagem para o ídolo do futebol mundial, Diego Maradona, falecido na última quarta-feira (25). A equipe bicolor usará as mesmas cores do tradicional uniforme da seleção argentina, usado durante a Copa do Mundo de 1986, inclusive na final, quando 'El Pibe de ouro' brilhou e conduziu os argentinos à conquista do título mundial.

A camisa será a tradicional listrada deste ano, azul e branco, meiões brancos e o diferencial será o calção preto. A homenagem foi idealizada pelas diretorias de marketing e comunicação do clube, para homenagear o atleta.

“Esse é um momento de muita tristeza para todos, para os amantes do futebol, especialmente para o povo argentino que se despediu do seu grande ídolo. Maradona marcou época, marcou história na Argentina e pelos clubes que passou. Nesse momento de tanto clamor, o Paysandu não poderia deixar de ficar fora disso e render as suas homenagens à 'Dom' Diego Maradona. O Maradona que encantou o mundo, especialmente na Copa de 1986, o mundial no qual ele ficou marcado, hoje o Paysandu utiliza o uniforme similar ao que ele usou em 86. O Paysandu presta sua homenagem aos familiares do Maradona, amigos e todos aqueles amantes do futebol”, comentou o executivo de marketing do Paysandu, Marcone Barbosa.

O jogo entre Paysandu e Botafogo-PB terá inicio às 20h, no estádio do Mangueirão, em Belém. A partida entre as duas equipes terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.