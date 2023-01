Paysandu inicia venda de ingressos para amistoso contra a Tuna; saiba pontos de venda e valores

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o amistoso contra a Tuna Luso, que ocorre no domingo (29), às 9h30, no estádio da Curuzu, em Belém. Mandante da partida, o Papão cobra R$ 10,00 para a entradas de arquibancadas e R$ 30,00 para o setor de cadeiras. Sócios-torcedores do Bicola terão entrada franca.

A equipe alviceleste também divulgou os locais de venda dos bilhetes. O torcedor pode se dirigir a qualquer uma Loja Lobo na Região Metropolitana de Belém, ou fazer a compra pela internet.

Este será o terceiro amistoso do Papão na pré-temporada, o terceiro após o adiamento do início do Parazão. No último domingo (22) o time bicolor venceu o São Francisco-PA por 1 a 0, com gol do atacante Mário Sérgio. Antes disso, o Bicola já havia vencido a Seleção de Barcarena por 2 a 0.

Este também será o terceiro amistoso da Tuna na pré-temporada. No entanto, ao contrário do Papão, a Lusa perdeu as duas últimas partidas disputadas. A primeira terminou 4 a 2 para o Tesla, time que vai disputar a terceira divisão do estadual este ano. Já a segunda acabou com placar de 2 a 1 para o Badalados, equipe amadora de Ananindeua.

Parazão paralisado

O Campeonato Paraense de 2023 está paralisado desde a última sexta-feira (20), por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A corte acolheu um pedido de suspensão do Paragominas, rebaixado à Segundinha em 2022, que alega irregularidades no torneio do ano passado e, por conta disso, quer voltar à Primeira Divisão. O caso será julgado nesta terça-feira (31).