Paysandu divuga parcial e mais de 20 mil torcedores estão garantidos para estreia bicolor no Parazão

O Paysandu anunciou nesta quinta-feira (18) uma parcial de torcedores garantidos para a estreia bicolor no Campeonato Paraense, que ocorrerá no próximo sábado (20), às 19h, no Mangueirão, diante do Santa Rosa. O Papão informou em suas redes sociais que mais de 20 mil torcedores já garantiram presença na partida e que 90% da capacidade do Lado B, setor em que a torcida bicolor costuma ficar, já está ocupado.

O torcedor do Paysandu que queira acompanhar a estreia do clube no Parazão 2024, pode adquirir seu ingresso para a partida nas Lojas Lobo, espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O bilhete para o setor de arquibancada custa o valor de R$30, já o ingresso para o setor de cadeiras sai no prelo de R$60. A torcida também pode comprar seu bilhete de forma online, através do site .

Sócios-torcedores

O número anunciado pelo Paysandu contempla tanto torcedores que compraram o ingresso da partida de forma avulsa, quanto os torcedores que fazem parte do Programa Sócio-Bicolor. Com o Papão na Série B, a diretoria do clube alviceleste pretende ampliar o número de sócios-torcedores adimplentes e a expectativa é que o Paysandu tenha 10 mil associados no programa. Atualmente o Papão possui um pouco mais de 3.500 sócios-torcedores.

Agenda

Paysandu x Santa Rosa estreiam no Campeonato Paraense 2024 no próximo sábado (20), às 19h, no Mangueirão. O Papão é o maior detentor de títulos do Parazão e vai em busca do seu 50º título estadual nesta temporada. O adversário bicolor, o Santinha de Icoaraci, está de volta à elite do Campeonato Paraense após 13 anos e tenta fazer história no ano do seu centenário. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.