Paysandu demite Claudinei Oliveira após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O Liberal 05.09.25 22h18 A derrota de virada por 2 a 1 para o Volta Redonda, na noite desta sexta-feira (5), marcou o fim do ciclo de Claudinei Oliveira no comando do Paysandu. Após a partida, o diretor executivo de futebol, Frontini, anunciou a saída. O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. VEJA MAIS Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. Claudinei iniciou sua trajetória com bons resultados. Conseguiu encerrar uma sequência de 11 partidas sem vitória na Série B e emendou nove jogos de invencibilidade. No entanto, o rendimento caiu. O time acumula agora oito partidas sem vencer, sendo cinco derrotas consecutivas, resultado que levou o Papão à lanterna da competição. Após a partida na Curuzu, o diretor de futebol Frontini anunciou a saída do treinador em coletiva. "Vamos ter uma troca no comando, os resultados não aconteceram e a gente entendeu que precisa mudar", afirmou. O dirigente também indicou que haverá mudanças na comissão técnica e reforçou o momento de cobrança dentro do elenco. "Vai ter um jogo importante e precisamos levantar e continuar. Agradecemos o profissional, faremos uma mudança na comissão também. Quem não acredita pode ser sincero e pedir para sair, deixo aberto para todos", disse. Sobre a pressão da torcida, que protestou contra a diretoria após o apito final, Frontini destacou a necessidade de ouvir as críticas e trabalhar em busca de reação. "Não tem o que responder ao torcedor agora, precisamos escutar, ter humildade e reverter", completou. O próximo compromisso do time será novamente em casa, pela Série B, em confronto direto contra o América-MG na luta contra o rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU NÃO RESISITIU Paysandu demite Claudinei Oliveira após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11 Futebol Com mudanças na defesa e meio-campo, Claudinei Oliveira define Paysandu para duelo contra o Volta O Papão entra em campo às 19 horas pela 25ª rodada da Série B 05.09.25 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11 Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SÉRIE B Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B Atacante marca duas vezes, Leão Azul ganha fôlego na tabela e volta a sonhar com o G4 da competição 05.09.25 19h03