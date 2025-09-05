Paysandu demite Claudinei Oliveira após derrota para o Volta Redonda

A derrota de virada por 2 a 1 para o Volta Redonda, na noite desta sexta-feira (5), marcou o fim do ciclo de Claudinei Oliveira no comando do Paysandu. Após a partida, o diretor executivo de futebol, Frontini, anunciou a saída. O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Claudinei iniciou sua trajetória com bons resultados. Conseguiu encerrar uma sequência de 11 partidas sem vitória na Série B e emendou nove jogos de invencibilidade. No entanto, o rendimento caiu. O time acumula agora oito partidas sem vencer, sendo cinco derrotas consecutivas, resultado que levou o Papão à lanterna da competição.

Após a partida na Curuzu, o diretor de futebol Frontini anunciou a saída do treinador em coletiva.

"Vamos ter uma troca no comando, os resultados não aconteceram e a gente entendeu que precisa mudar", afirmou.

O dirigente também indicou que haverá mudanças na comissão técnica e reforçou o momento de cobrança dentro do elenco.

"Vai ter um jogo importante e precisamos levantar e continuar. Agradecemos o profissional, faremos uma mudança na comissão também. Quem não acredita pode ser sincero e pedir para sair, deixo aberto para todos", disse.

Sobre a pressão da torcida, que protestou contra a diretoria após o apito final, Frontini destacou a necessidade de ouvir as críticas e trabalhar em busca de reação.

"Não tem o que responder ao torcedor agora, precisamos escutar, ter humildade e reverter", completou.

O próximo compromisso do time será novamente em casa, pela Série B, em confronto direto contra o América-MG na luta contra o rebaixamento.